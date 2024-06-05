Seminere, Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Rektör Yardımcısı Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Taşan ile akademik ve idari personel katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda verilen seminerde, Uzman Öğr. Gör. Nihat Aytürk katılımcılara neler yapmaları gerektiğini ve uymaları gereken kuralları anlattı, katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtladı.

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