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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        İş insanı Fikret Orman, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:44
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        İş insanı Fikret Orman, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı ziyaret etti.

        Nallar ziyarette, Orman'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Orman da Nallar'a çalışmalarında başarılar diledi.

        Orman'a ziyaretinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu Üyesi Sinan Dinç eşlik etti.

        - NKÜ'de prtokol ve davranış kuralları semineri yapıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) protokol ve davranış kuralları semineri düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda verilen seminerde, Uzman Öğr. Gör. Nihat Aytürk katılımcılara neler yapmaları gerektiğini ve uymaları gereken kuralları anlattı, katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtladı.

        Seminere, Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Rektör Yardımcısı Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Taşan ile akademik ve idari personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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