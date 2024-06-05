Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer sanayide su tasarrufunun önemine dikkati çekti:

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, su kaynaklarının korunması için sanayi tesislerinde kullanılan atık suların dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin hayatın her alanını derinden etkilediğini belirtti.

Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunun altını çizen Tecer, "Su zengini değil, su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmamız lazım. Tarım sektöründe suların verimli kullanılması, endüstriyel su tüketimine özellikle dikkat çekilmesi gerekiyor." dedi.

Son yıllarda dünyada kuraklık yaşandığına dikkati çeken Tecer, sanayide kullanılan suların dönüştürülebilmesi konusunun önemine dikkati çekti. Tecer, sanayide kullanılan suyun geri dönüşümünde içme suyu kalitesine dönüşmesinin şart olmadığına belirterek, "Sanayi üretiminde kullandığımız suyun bütün ülke oranlamasına baktığımız zaman yaklaşık yüzde 20'sini sanayi üretimi için kullanıyoruz. Suların geri kazanımıyla yaklaşık yüzde 60'lık kısmı tekrar kullanılabilir hale gelir ki bu da ciddi su kaynağının korunması eylemidir." diye konuştu.