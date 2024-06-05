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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:32
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, marketlerde etiket, raf ve kasa fiyat farkı ile gramaj kontrolü yaptı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerin denetlendiğini söyledi.

        Denetimlerin titizlikle yapıldığını ifade eden Sarıkurt, "Her açıdan kontroller yapılan marketlerde halkımızın yararına olan her konuya da eğiliyoruz. Denetimlerimizi bayram öncesi arttırarak devam ettireceğiz.'' dedi.

        - 2. Tiyatro festivali sona erdi

        Çorlu'da, bu yıl ikincisi düzenlenen Tiyatro Festivali sona erdi.

        Festivalin son gününde Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde İllüzyonist Murat İkiz gösteri yaptı.

        "Muhteşem Çocuklar ile Akıl Oyunları", "Çılgın Profesör Macit" "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı gösterilerin yapıldığı festivale vatandaşlar ücretsiz olarak katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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