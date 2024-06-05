Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediyesince Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki 127 camide temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Belediyesince Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki 127 camide temizlik çalışması başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Süleymanpaşa’nın dört bir yanındaki 127 camide temizlik çalışması başlattığı belirtildi.

        Camilerin genel gerçekleştiren belediye ekiplerinin, ibadethaneleri hazır hale

        getirdiği aktarılan açıklamada, "Kırsal mahallelerden başlanan çalışma kapsamında camilerin büyük bir bölümünün temizlik işlemleri tamamlandı. Bayram öncesi tüm camilerin temizliği tamamlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        - Çorlu'da sahipsiz hayvanlar tedavi ediliyor

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hayvan bakımevinde sahipsiz hayvanların ameliyat işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarının yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

        Belediyenin veterinerlerinin bir çok ameliyatı gerçekleştirebildiğini aktaran Sarıkurt, "Bakımevimize vatandaşlarımız tarafından getirilen sokak hayvanlarının tedavileri yapılıyor. Veterinerlerimiz, hayvan bakımevinde sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturmak için özveriyle çalışıyor."ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 79 tesise 31 milyon lira ceza uygulandı
        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 79 tesise 31 milyon lira ceza uygulandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer sanayide su tasarrufunun önemine dikkati çekti...
        Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer sanayide su tasarrufunun önemine dikkati çekti...
        Tekirdağ'da bir firma endüstriyel atıkları yakıta dönüştürerek ekonomiye ka...
        Tekirdağ'da bir firma endüstriyel atıkları yakıta dönüştürerek ekonomiye ka...
        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 31 milyon lira ceza
        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 31 milyon lira ceza
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa