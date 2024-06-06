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        Tekirdağlı kiraz üreticilerini festival heyecanı sardı

        Tadı, büyüklüğü ve aromasıyla dikkati çeken Tekirdağ kirazı için her yıl yapılan festival bu yıl 13-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:51
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        Tekirdağlı kiraz üreticilerini festival heyecanı sardı
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        Tadı, büyüklüğü ve aromasıyla dikkati çeken Tekirdağ kirazı için her yıl yapılan festival bu yıl 13-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

        Süleymanpaşa Belediyesince 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında üreticiler için çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

        Festival öncesi hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, yarışmalarda yıl boyunca emek verdikleri kirazlarla şampiyon olmak istiyor.

        Naip Mahallesi'nde 3 dönüm alanda 7 çeşit kiraz üretimi yapan Eşref Meral, AA muhabirine, kirazlarıyla bu yıl yeniden şampiyon olmak istediğini söyledi.

        Meral, 20 yıldır kiraz yetiştiriciliği yaptığını aktararak, meyvenin tadını ve güzel görünümünü toprağından elde ettiğini belirtti.

        Tekirdağ kirazının dünyada eşi benzeri olmadığını anlatan Meral, festivalle kirazın uluslararası tanınırlık kazandığını dile getirdi.

        Meral, düzenlenecek festivalde "En iyi kiraz üreticisi" kategorisinde yarışmaya katılacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek,"Önceleri Tekirdağ kirazı için mahallemizde şenlikler düzenleniyordu. Zamanla bir festivale dönüştü. Yine iddialıyım, 2013 yılından bu yana çeşitli derecelere sahibim."dedi.

        - "Çocuk bakar gibi ağaçlarımıza bakıyoruz"

        Eşref Meral, festivalde derece elde etmek için tüm üreticilerin yıl boyunca hazırlık yaptığını ifade ederek, "Festival için hazırlık yıl boyunca sürüyor. Bahçemizi temiz tutuyoruz. Ağaçlarımızın bakımına kış aylarından başlıyoruz. Bahar ayında budama ve ilaçlama çalışmalarımız oluyor. Çocuk bakar gibi ağaçlarımıza bakıyoruz. Gübrelerini eksik etmiyoruz."diye konuştu.

        Kiraz üreticileri arasında festivalde derece elde etmenin önem arz ettiğine dikkati çeken Meral, sonuçların açıklanmasıyla üreticiler arasında herhangi bir dargınlık yaşanmadığını aktardı.

        Meral, bu yıl yeniden şampiyon olmak istediğini anlatarak, "Yarışmada derece elde edince benden mutlusu yok. Geçen yıl birinci oldum, oynayarak çıktım sahneye. 'Dalları bastı kiraz' şarkısı çalıyordu ve oynayarak çıktım. Çok güzel bir duygu. 2. olayım üzülürüm, artık öyle bir durum oldu ve uyku uyuyamam. Alıştım şampiyonluğa ve bırakmak istemiyorum. " dedi.

        Kiraz üreticisi Mustafa Kurtkan da Tekirdağ kirazının dillere destan olduğunu ve bu yıl yarışmada jürinin mutlaka kendisini şampiyon seçeceğine emin olduğunu aktardı.

        Geçen sene "En iyi kiraz bahçesi" kategorisinde 1. olan Vedat Ataç da bu yıl yine şampiyonluğa adını yazdırmak için hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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