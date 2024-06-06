Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 773 gram esrar, 130 gram sentetik uyuşturucu, 25 kök kenevir, 3 tabanca, 255 tabanca fişeği ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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