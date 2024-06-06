Tekirdağ'da yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi

Marmara Denizi Barbaros Limanı açıklarında tekneyle denize açılan bir kişi, 5 yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, cep telefonu kamerasıyla anı görüntüledi.

Tekirdağ açıklarında, yunusların bir tekneye eşlik etmesi kameraya yansıdı.

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