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        Tekirdağ'da kurbağa ve gemi adamları deniz dibi temizliği yaptı

        Tekirdağ'da "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibinde yapılan temizlikte çıkarılan çöpler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:35
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        Tekirdağ'da kurbağa ve gemi adamları deniz dibi temizliği yaptı
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        Tekirdağ'da "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibinde yapılan temizlikte çıkarılan çöpler sergilendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

        Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

        Etkinlik kapsamında, iskelede açılan bilgilendirme standında vatandaşlara denizin kirletilmemesi ve doğanın korunması hakkında bilgiler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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