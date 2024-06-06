Tekirdağ'da kurbağa ve gemi adamları deniz dibi temizliği yaptı
Tekirdağ'da "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibinde yapılan temizlikte çıkarılan çöpler sergilendi.
Tekirdağ'da "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibinde yapılan temizlikte çıkarılan çöpler sergilendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.
Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.
Etkinlik kapsamında, iskelede açılan bilgilendirme standında vatandaşlara denizin kirletilmemesi ve doğanın korunması hakkında bilgiler verildi.
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