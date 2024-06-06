Tekirdağ'da kurbağa ve gemi adamları deniz dibi temizliği yaptı

Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

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