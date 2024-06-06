Kaçak hafriyat dökümüne "drone" ile takip

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak hafriyat döken kişi ve firmalara yönelik drone ile takip çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak hafriyat dökümü ile mücadelesini sürdürüyor.

Kaçak döküm alanlarına 30’dan fazla kamera yerleştirerek bu sahaları 24 saat gözetim altına alan Süleymanpaşa Belediyesi, teknolojiyi de kullanarak denetimleri sıklaştırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrolü sağlanan ve 7 gün 24 saat kameralar ile takip edilen alanlarda, kaçak hafriyat dökümlerinde ciddi azalma görüldü. Müdürlük bünyesine kazandırılan insansız hava aracı (drone) ile kaçak dökümler anlık olarak kayda alınarak, sorumlulara suçüstü yapılıyor.