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        Kaçak hafriyat dökümüne "drone" ile takip

        Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak hafriyat döken kişi ve firmalara yönelik drone ile takip çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:19
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        Kaçak hafriyat dökümüne "drone" ile takip
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        Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak hafriyat döken kişi ve firmalara yönelik drone ile takip çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak hafriyat dökümü ile mücadelesini sürdürüyor.

        Kaçak döküm alanlarına 30’dan fazla kamera yerleştirerek bu sahaları 24 saat gözetim altına alan Süleymanpaşa Belediyesi, teknolojiyi de kullanarak denetimleri sıklaştırdı.

        Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrolü sağlanan ve 7 gün 24 saat kameralar ile takip edilen alanlarda, kaçak hafriyat dökümlerinde ciddi azalma görüldü. Müdürlük bünyesine kazandırılan insansız hava aracı (drone) ile kaçak dökümler anlık olarak kayda alınarak, sorumlulara suçüstü yapılıyor.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile gerçekleştirilen uygulamalarda kaçak döküm yaptığı tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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