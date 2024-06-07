Tekirdağ'da asayiş
Ergene ilçesinde 24 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Ergene ilçesinde 24 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada 24 bin 720 makaron ele geçirdi.
Şüpheli E.Ö hakkında adli işlem başlatıldı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde R.S'nin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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