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        Tekirdağ'da asayiş

        Ergene ilçesinde 24 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:43 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:43
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Ergene ilçesinde 24 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada 24 bin 720 makaron ele geçirdi.

        Şüpheli E.Ö hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde R.S'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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