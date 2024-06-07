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        Tekirdağ Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon yerli ve yabancı turisti bekliyor

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kurban Bayramı tatilinde kente 3 milyon turist beklendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:01
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        Tekirdağ Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon yerli ve yabancı turisti bekliyor
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        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kurban Bayramı tatilinde kente 3 milyon turist beklendiğini söyledi.

        Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın tatil süresince İstanbul'a yakın olma avantajını en iyi şekilde kullanacağını belirtti.

        Kiraz Festivali'nin bayram tatiline denk gelmesiyle çok sayıda kişinin tatil rotasını Tekirdağ'a çevireceğini aktaran Hacıoğlu, kentin doğası, tarihi ve ekstrem sporlarıyla farklı deneyimler sunduğunu ifade etti.

        Kurban Bayramı öncesi Tekirdağ'da konser, eğlence ve aktiviteler için hazırlıkların yapıldığını aktaran Hacıoğlu, "58 yıldır gerçekleşen festivale çok sayıda yerli ve yabancı turistin geleceğini düşünüyoruz. Otel rezervasyonlarının 6 ay öncesinde dolması bunun göstergesidir."dedi.

        Bayram tatili öncesi işletmelerin hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Hacıoğlu, tatilcileri en iyi şekilde misafir edeceklerini dile getirdi.

        Hacıoğlu, tatilcilerin aradığı tüm imkanların Tekirdağ'da mevcut olduğunu belirterek, "Festival ilk defa çok yoğun insanla karşılaşacak. Günlük çok ciddi ziyaretçi gelişi olacak. Çevre il ve ilçelerden geceleri konserlerde ve gün içerisinde İstanbul'dan hem gastronomi hem deniz ve hem de birçok spor faaliyetini gerçekleştirmek için insanlar gelecek. Tatil süresince 3 milyon turistin geleceğini düşünüyorum."diye konuştu.

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