Tekirdağ Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon yerli ve yabancı turisti bekliyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kurban Bayramı tatilinde kente 3 milyon turist beklendiğini söyledi.

Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın tatil süresince İstanbul'a yakın olma avantajını en iyi şekilde kullanacağını belirtti.

Kiraz Festivali'nin bayram tatiline denk gelmesiyle çok sayıda kişinin tatil rotasını Tekirdağ'a çevireceğini aktaran Hacıoğlu, kentin doğası, tarihi ve ekstrem sporlarıyla farklı deneyimler sunduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi Tekirdağ'da konser, eğlence ve aktiviteler için hazırlıkların yapıldığını aktaran Hacıoğlu, "58 yıldır gerçekleşen festivale çok sayıda yerli ve yabancı turistin geleceğini düşünüyoruz. Otel rezervasyonlarının 6 ay öncesinde dolması bunun göstergesidir."dedi.