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        Tekirdağ'da olası afetlere karşı telsiz altyapı sistemleri güçlendiriliyor

        Tekirdağ'da olası afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında mevcut telsiz altyapı sistemlerinin kapasitelerinin güçlendirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:40
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        Tekirdağ'da olası afetlere karşı telsiz altyapı sistemleri güçlendiriliyor
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        Tekirdağ'da olası afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında mevcut telsiz altyapı sistemlerinin kapasitelerinin güçlendirildiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ekipleri tarafından, İçme Suyu Arıtma Tesisi içerisinde bulunan röle istasyonu güçlendirme çalışması tamamlandı.

        Çalışma ile, enerji kesintisi yaşanması durumunda, rüzgar ve güneş enerjisinin kullanılarak sistemin aktif halde tutulması hedefleniyor.

        İl sınırları içerisinde farklı noktalarda bulunan diğer röle istasyonlarında da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ’ın deprem bölgesinde yer alması gerçeğinden hareketle afetlere hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

        Yüceer, olası bir afet sonrası birimler arası iletişim ve koordinasyonun sağlanması için telsiz sistemlerinin altyapılarını güçlendirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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