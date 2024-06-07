Tekirdağ'da olası afetlere karşı telsiz altyapı sistemleri güçlendiriliyor

Tekirdağ'da olası afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında mevcut telsiz altyapı sistemlerinin kapasitelerinin güçlendirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ekipleri tarafından, İçme Suyu Arıtma Tesisi içerisinde bulunan röle istasyonu güçlendirme çalışması tamamlandı.

Çalışma ile, enerji kesintisi yaşanması durumunda, rüzgar ve güneş enerjisinin kullanılarak sistemin aktif halde tutulması hedefleniyor.

İl sınırları içerisinde farklı noktalarda bulunan diğer röle istasyonlarında da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.