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        Özel sektördeki işini bırakıp çiftçiliğe başlayan kadın çilek üretiyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Esra Canki Kurt, yetiştirdiği meyveyi hem pazarcılara hem de dalından kendi toplamak isteyenlere satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:47
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        Özel sektördeki işini bırakıp çiftçiliğe başlayan kadın çilek üretiyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Esra Canki Kurt, yetiştirdiği meyveyi hem pazarcılara hem de dalından kendi toplamak isteyenlere satıyor.

        Özel sektörde 10 yıl çalıştığı işinden 2021'de ayrılan Kurt, toprağa olan ilgisini profesyonel bir işe dönüştürmeye karar verdi.

        Ailesinin desteğiyle çilek bahçesi kuran Kurt, geçen yıl 15 ton çilek elde etti. Kurt, aynı zamanda tarlasını ziyaretçilere açarak çilekleri dalından toplamak isteyenlere de satış yapıyor.

        Kurt, AA muhabirine, kısa sürede emeklerinin karşılığını almaya başladığını söyledi.

        Kadın olarak üretimin içinde olmanın gurur verici olduğunu belirten Kurt, "İş yaşamında sürekli insanlarla ve çalışanlarla uğraşmak stresliydi. Bu durum bana yorucu gelmeye başlamıştı. Bir tarlamız vardı ve yanında akrabamızın lavanta tarlası bulunuyordu. Bu tarlaya gelen giden çok olduğu için biz de tarlamıza bir şey yapmak istedik. Annemin de desteğiyle çilek bahçesi yapmaya karar verdik. Çilekleri ektikten iki yıl sonra ürün almaya başladık." diye konuştu.

        - "Mayısta başlıyor, kasıma kadar devam ediyor"

        Tarlada yılın 7 ayında çilek toplanabildiğini anlatan Kurt, şunları kaydetti:

        "Çilek mayıs ayında olmaya başlıyor, kasım ayına kadar devam ediyor. Ürün sürekli kendini tekrarlıyor. İsteyen herkes bu tarihler arasında bahçemize gelip çilek bulabilirler. Yerimiz İstanbul yolu üzerinde olduğu için, tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği bir kent olduğumuz için çok sayıda misafir ağırlıyoruz. Herkes burada sepetini alıp istediği kadar çilek toplayıp doğayla iç içe vakit geçiriyor. "

        Çiftçiliğin tatlı bir yorgunluğu olduğunu dile getiren Kurt, "İnsanların mutluluğunu görünce, insanların güzel düşünceleriyle benim de yorgunluğum geçiyor." dedi.

        Bahçeden çilek toplayan Ecem Yorulmaz da kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini söyledi.

        Çilek bahçesinde huzur bulduğunu belirten Yorulmaz, "Mesleğim öğretmenlik. Çok yoğun çalışıyoruz ve bu yorgunluğumuzu bu güzel çilek bahçesinde atıyoruz. Burada çilek toplayıp stresten uzaklaşıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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