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        Tekirdağ merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ merkezli 3 ilde terör örgütlerine fon sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:17
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        Tekirdağ merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ merkezli 3 ilde terör örgütlerine fon sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına ve terör örgütlerine fon sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, G.A. ve G.D. saklandıkları adreste yakalandı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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