Tekirdağ merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Operasyonda, G.A. ve G.D. saklandıkları adreste yakalandı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına ve terör örgütlerine fon sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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