Tekirdağ merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ merkezli 3 ilde terör örgütlerine fon sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ merkezli 3 ilde terör örgütlerine fon sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına ve terör örgütlerine fon sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, G.A. ve G.D. saklandıkları adreste yakalandı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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