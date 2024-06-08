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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:34
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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