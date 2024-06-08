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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:04
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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'de B.D. ile henüz ismi belirlenemeyen bir kişi tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli cebinden çıkarttığı bıçakla B.D'yi yüzünden yaraladı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Yere çöp atma yüzünden çıktığı iddia edilen olay, etraftaki güvenlik kameralarına da yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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