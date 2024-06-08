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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:27
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantı salonunda Belediye Başkan Vekili Fatma Erözkan başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi ile ilgili Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a protokol yetkisi verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Çorlu Belediyesi mülkiyetinde bulunan arsa nitelikli taşınmazların satışı hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edildi.

        Nusratiye Mahallesi'nde bulunan taşınmazların hazineye devredilmesi ve Hıdırağa Mahallesi'nde buluna taşınmazın tapu tahsis belgesinin iptali hususunun görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

        - Zabıta okul çevrelerinde denetim yaptı

        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların çevresinde gıda satışı yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

        Gıda satışı yapan iş yerlerinde de denetimler yapıldığını aktaran Sarıkurt, "İlçede seyyara geçit vermeyeceğiz. Çorlu'da zabıta ekiplerimiz bütün olumsuzluklarla mücadele ediyor. Okul çevrelerinde öğrencilere ne olduğu belli olmayan ürünleri satmak isteyen ceza uyguluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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