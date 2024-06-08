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        Tekirdağ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:55
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        Tekirdağ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        E.Ö'nün kullandığı 59 M 7246 plakalı yolcu minibüsü, Büyükyoncalı Mahallesi'nde, S.K. idaresindeki 45 ZB 0453 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü S.K. ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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