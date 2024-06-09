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        Tekirdağ'daki "mor tarlalar" motosikletlilerin stüdyosu oldu

        Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, motosiklet tutkunlarınca gezildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:23
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        Tekirdağ'daki "mor tarlalar" motosikletlilerin stüdyosu oldu
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        Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, motosiklet tutkunlarınca gezildi.

        Tekirdağ Motorcular Grubu üyeleri, "Mor Sürüş" etkinliği kapsamında sahil dolgu alanda bir araya geldi.

        Yaklaşık 80 motosikletli, Atatürk Caddesi, Nusratlı ve Karahisarlı mahallelerini geçtikten sonra lavanta tarlasına ulaştı.

        Grup, üreticiler tarafından kurulan dekorlarda fotoğraf çektirdi.

        Grup kurucularından Esin Çarşambalı, AA muhabirine, Tekirdağ'ın eşsiz güzelliğe sahip mor renkli tarlalarına tur yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        İnsanların lavanta tarlasında huzur bulduğunu ifade eden Çarşambalı, "Bütün motosikletliler için çok güzel bir etkinlik oldu. Herkesin mutluluğu yüzünden okunuyor. Yeni üyelerimiz ekleniyor, sayımız artıyor. Biz de sürekli farklı etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

        Büşra Çoban da 2 ay önce kurdukları grupla çok sayıda etkinliğe imza attıklarını, kadınları ve gençleri motosiklete teşvik etmek istediklerini belirterek, "Düzenlediğimiz her etkinlikle sayımız artıyor. Üyelerimizle çok güzel faaliyetler yapmaya devam edeceğiz. Bugün de lavanta tarlasında doğayla iç içe vakit geçirdik. Bu güzellikleri herkesin gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Cansel Başelma ise motosikletlilerin tarlada birbirinden güzel fotoğraflar çektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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