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        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:24
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        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla buluştu.

        Soytürk, Karacakılavuz Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek Muhtar Hasan Demir ile bir süre görüştü.

        Daha sonra Soytürk, Banarlı Mahallesi Muhtarı Recep Akyurt, Demirli Mahallesi Muhtarı Yüksel Uçan, Karahalil Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin, Osmanlı Mahallesi Muhtarı Uğur Önbey ve Karabezirgan Mahallesi Muhtarı Metin Ur ile bir araya geldi.

        Soytürk, mahallelerin mevcut sorunları ile muhtarların taleplerini dinledi, çözüm için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

        Vali Soytürk'e ziyaretlerinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ile İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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