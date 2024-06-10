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        Tekirdağ'da Taraftar Çeşmesi, Galatasaray'ın renklerine boyandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geleneksel olarak her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerini taşıyan Taraftar Çeşmesi, sezonu Galatasaray'ın zirvede tamamlaması nedeniyle sarı-kırmızı renklere boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:42
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        Tekirdağ'da Taraftar Çeşmesi, Galatasaray'ın renklerine boyandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geleneksel olarak her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerini taşıyan Taraftar Çeşmesi, sezonu Galatasaray'ın zirvede tamamlaması nedeniyle sarı-kırmızı renklere boyandı.

        Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyonda, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutlamak için büyük bayraklar eşliğinde kalabalık bir grup, çeşmenin bulunduğu sahildeki çay bahçesine hareket etti. Bir taraftar ise at üstünde sloganlar eşliğinde çay bahçesine girdi.

        Sahilde bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

        Giydikleri Galatasaray formaları ve ellerindeki sarı-kırmızı bayraklarla alanı dolduran taraftarlar, çeşmenin sarı-kırmızıya boyanmasının ardından tezahüratlar yapıp, şampiyonluk şarkıları söyledi.

        Taraftarlarla birlikte çeşmeyi boyayan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var burada yaptığı konuşmada, şampiyon takımın taraftarlarını tebrik etti.

        Etkinliğe Şarköy Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Talip Aykaç da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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