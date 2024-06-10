Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Macar öğrenciler, Tekirdağ'da Macarlar için simge yerleri gezdi

        Macaristan'ın Keçkemet şehrinden Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar öğrenciler, Tekirdağ'da Macarlar için simge yapıları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macar öğrenciler, Tekirdağ'da Macarlar için simge yerleri gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Macaristan'ın Keçkemet şehrinden Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar öğrenciler, Tekirdağ'da Macarlar için simge yapıları gezdi.

        Konuk 20 öğrenci ve 3 rehber öğretmenden oluşan Macar kafilesi, Rakoczi Müzesi, Csaky Konağı, Rakoczi Çeşmesi gibi simge yerler ile Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan "Hungar İkonlar" adlı sergiyi ziyaret etti.

        Öğrencileri karşılayan Tekirdağ Kültür ve Turzim Müdürü Ahmet Hacıoğlu, sergi hakkında bilgi verdi.

        Bu yıl düzenlenen tanıtım ve çeşitli etkinlikler sayesinde ziyaretçi sayısının arttığını aktaran Hacıoğlu, Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir şehir olduğunu anlattı.

        Hacıoğlu, Macarların ve Türklerin eskiye dayanan köklü dostlukları bulunduğunu belirterek, "Şu ana kadar 4 etkinlik düzenledik. Daha düzenleyeceğimiz etkinlikler olacak. Burada bulunan sergide, Macar ünlülerin yadigarları ve onlardan ilham alan eserler bulunuyor." dedi.

        Konuşmanın ardından sergiyi gezen öğrenciler, fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Taraftar Çeşmesi, Galatasaray'ın renklerine boyandı
        Tekirdağ'da Taraftar Çeşmesi, Galatasaray'ın renklerine boyandı
        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi
        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'daki "mor tarlalar" motosikletlilerin stüdyosu oldu
        Tekirdağ'daki "mor tarlalar" motosikletlilerin stüdyosu oldu
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı