Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 kilo 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 23 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 275 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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