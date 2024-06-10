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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:47
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 kilo 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 23 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 275 lira ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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