Tekirdağ'da zabıta aracına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'da zabıta aracına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'da zabıta aracına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı.
M.A. (17) idaresindeki 59 ADP 392 plakalı hafif ticari araç, Fatih Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Çorlu Belediyesi Zabıta Amirliğine ait araca çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü M.T. yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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