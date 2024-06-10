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        Tekirdağ'da fotoğraflanan "Macar İzleri" vatandaşların beğenisine sunulacak

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Fotoğraf Derneğince, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Tekirdağ'daki Macar İzleri" fotoğraf projesi kapsamında çekimler tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:55
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        Tekirdağ'da fotoğraflanan "Macar İzleri" vatandaşların beğenisine sunulacak
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        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Fotoğraf Derneğince, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Tekirdağ'daki Macar İzleri" fotoğraf projesi kapsamında çekimler tamamlandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine çekilen fotoğrafların Kiraz Festivali'ndeki Macar Günü'nde vatandaşların beğenisine sunulacağını söyledi.

        2024'ün Türkiye-Macaristan Kültür Yılı ilan edildiğini anımsatan Hacıoğlu, Türk ve Macarların köklü bir dostluğa sahip olduğu belirtti.

        Hacıoğlu, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında ilimizde 4 etkinlik düzenledik. Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyelerince çalışma yaptık. Tekirdağ'daki Macar İzleri fotoğraf sergisini oluşturduk ve ziyarete açacağız."dedi.

        Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu da dernek üyesi 77 fotoğrafçının projeye katıldığını dile getirdi.

        Fotoğraf sanatçılarının 5 ay süre içerisinde bir çok fotoğraf çalışması yaptığını aktaran Üzmezoğlu, bunların içerisinden 35 fotoğrafın sergileneceğini dile getirdi.

        Üzmezoğlu, çalışmaya katılan fotoğraf sanatçılarına teşekkür ederek, "Arkadaşlarımız, Tekirdağ'daki önemli eserleri fotoğrafladı. Bu fotoğraflar geçmişe ışık tutacak. Seçilen fotoğraflar oluşturulacak sergide vatandaşların beğenisine sunulacak."diye konuştu.

        Proje kapsamında, Rakoczi Müzesi, Csaky Konağı, Rakoczi Çeşmesi, Yarapsan çamuru, Barış ve Özgürlük Parkı gibi simge yerler fotoğraflandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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