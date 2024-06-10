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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'daKurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:48
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'daKurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleşti.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mezarlıklarda otlar biçildi, temizlik ve bakım yapıldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

        Vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu geçirebilmeleri adına ekiplerin sahada olduğunu aktaran Yüceer, "Mezarlık ziyaretleri bayramlarda vatandaşlarımızın önem verdiği konulardan biri. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her bayram öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda ot biçimi başta olmak üzere gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladık."ifadelerini kullandı.

        - Camilerde temizlik çalışması başlatıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki 127 camide temizlik çalışması başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde camilerdeki çalışmaların bitirileceği belirtildi.

        Belediye ekiplerinin, ibadethaneleri hazır hale getirdiği aktarılan açıklamada, "Kırsal mahallelerden başlanan çalışma kapsamında camilerin büyük bir bölümünün temizlik işlemleri tamamlandı. Bayram öncesi tüm camilerin temizliği tamamlanacaktır" ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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