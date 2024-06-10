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        Tekirdağ'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da sosyal medya üzerinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve jandarma kıyafeti giyerek araç durduran şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:01
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        Tekirdağ'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da sosyal medya üzerinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve jandarma kıyafeti giyerek araç durduran şüpheli yakalandı.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir sosyal medya hesabında jandarma teşkilatının imajını ve kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        V.A'nın sosyal medyadan kendisini jandarma olarak tanıttığı, jandarma kıyafeti giyerek araçları durdurduğu videoları paylaştığı belirlendi.

        Gözaltına alınan V.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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