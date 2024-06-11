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        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Vali Vekili Mustafa Güler'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:25
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        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
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        Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Vali Vekili Mustafa Güler'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güler, Başkonsolos Amankul'a kent hakkında bilgi verdi.

        Güler ziyaretleri için Amankul'a teşekkür etti.

        Daha sonra Amankul, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin, Amankul'a "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" kitabını hediye etti.

        Ziyarette Başkonsolosluk Müsteşarı Yersanat Nabiyev ve NKÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Eren de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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