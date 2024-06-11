Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ziyarette Başkonsolosluk Müsteşarı Yersanat Nabiyev ve NKÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Eren de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin, Amankul'a "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" kitabını hediye etti.

Daha sonra Amankul, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Güler ziyaretleri için Amankul'a teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güler, Başkonsolos Amankul'a kent hakkında bilgi verdi.

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