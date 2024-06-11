Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorlu ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.

        Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü Çorlu ilçesinde yakalandı.

        Reşadiye Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.Ç'nin yapılan sorgulamasında, 7 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl 25 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Saray'da aranması olan zanlı tutuklandı

        Saray ilçesinde 11 suç kaydı olan zanlı yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Bozoba Mahallesi'nde belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, çeşitli suçlardan 13 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Çekim değil, sıradan tatil
        Çekim değil, sıradan tatil
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"

        Benzer Haberler

        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul Tekirdağ'da ziyaretlerde bulund...
        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul Tekirdağ'da ziyaretlerde bulund...
        Tekirdağ'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da fotoğraflanan "Macar İzleri" vatandaşların beğenisine sunulacak
        Tekirdağ'da fotoğraflanan "Macar İzleri" vatandaşların beğenisine sunulacak
        Tekirdağ'da zabıta aracına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da zabıta aracına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı