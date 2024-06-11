Tekirdağ'da asayiş

Yapılan aramada, çeşitli suçlardan 13 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı.

Reşadiye Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.Ç'nin yapılan sorgulamasında, 7 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl 25 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

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