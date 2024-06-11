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        Tekirdağ'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:40
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        Tekirdağ'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü.

        15 Temmuz Şehitler Demokrasi Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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