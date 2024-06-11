Tekirdağ'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü.
15 Temmuz Şehitler Demokrasi Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.
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