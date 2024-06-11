Tekirdağ'da üretilen kablolar 80 ülkeye ihraç ediliyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir kablo firması, enerji, endüstri, petrokimya, ulaştırma ve inşaat sektörleri için üretilen standart ve özel kabloları 80 ülkeye ihraç ediyor.

Çerkezköy ilçesinde, 25 bin metrekare alanda kurulu olan kablo firmasında 250 kişi istihdam ediliyor.

Firma enstrumantasyon, kontrol, enerji, motor, bilgi iletişim, gemi ve yat kabloları ile yangına dayanıklı kablolar üretiyor.

Ürettiği kabloları 80 ülkeye ihraç eden firma, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

2M Kablo İhracat Müdürü Gaydar Erkan, AA muhabirine, firmanın kablo sektöründe Türkiye'nin global markalarından biri olduğunu söyledi.

Erkan, firmanın 1993'ten bu yana faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "Uzun yıllardır birçok alanda müşterilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Son yıllarda artan ciromuzla birlikte istihdamımız da arttı. Bu bizim için gurur verici bir durum. Şu an yüzde 60 oranında ihracat yapıyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 70'e çıkartmak. Dünyada 6 kıtada varız, dünyanın her köşesine ihracat yapıyoruz." dedi.

Erkan, firmanın kurulduğu günden itibaren yurt içinde ve yurt dışında birçok şirket ve projenin çözüm ortağı olduğunu dile getirdi.