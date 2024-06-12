AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Özcan ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak, bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Özcan'a bilgi verdi.

Özcan da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Kaymakam Güler'den gaziye ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazi Ufuk Aksoy ve ailesini ziyaret etti.

Güler, gazi Aksoy ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Her zaman gazilerin ve ailenin yanında olduklarını belirten Güler, istek ve talepleri dinledi. Aksoy ve ailesi ziyaretten dolayı Güler'e teşekkür etti. Kaymakam Güler daha sonra 2015 yılında vefat eden Kıbrıs gazisi Saadettin Yeğen'in ailesini ziyaret etti. Ziyaretlerinde Güler'e Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti. -İlçe müdürleri toplandı Tekirdağ'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın başkanlığında müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, ders kitaplarının geri dönüşümü, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere ve velilerine yönelik açılacak kurslar, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okullarının açılması gibi konular görüşüldü.