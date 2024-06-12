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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den Tekirdağ'da düzenlenecek "buğday mitingi"ne davet

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Halkımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz, bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Cuma günü bütün çiftçilerimizi buğday mitingine bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:18
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den Tekirdağ'da düzenlenecek "buğday mitingi"ne davet
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Halkımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz, bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Cuma günü bütün çiftçilerimizi buğday mitingine bekliyoruz." dedi.

        Adem, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığınca Rumeli İskelesi'nde düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, yaptıkları mitinglerle üreticilerin sesi olduklarını söyledi.

        Tekirdağ'da 14 Haziran'da düzenlenecek mitingle de yine çiftçinin sesi olacaklarını ifade eden Adem, şunları kaydetti:

        "Çiftçi ne yazık ki ektiğinin karşılığını alamamakta. TMO bu yıl Ukrayna'dan, Rusya'dan 7 milyon ton buğday ithal etti. 5 milyon tonu silolar almayınca toprak altına konuldu. Toplamda 12 milyon ton buğday ithal etti. Bugün ne kadar satıldığı belli değil. Satış ve alım fiyatı birbirine çok yakın. Ne kadar ürün satıldı, depolarda ne kadar yer var belli değil. Yarın arpasını, buğdayını biçen çiftçi TMO önünde kuyruk oluşturacak, randevu alamayacak. Buğdayını TMO'ya satamayacak. Yeri yok alamıyor. Halkımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Cuma günü bütün çiftçilerimizi buğday mitingine bekliyoruz. Çok kalabalık, tarihi bir miting olacak."

        Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve CHP İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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