CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den Tekirdağ'da düzenlenecek "buğday mitingi"ne davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Halkımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz, bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Cuma günü bütün çiftçilerimizi buğday mitingine bekliyoruz." dedi.

Adem, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığınca Rumeli İskelesi'nde düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, yaptıkları mitinglerle üreticilerin sesi olduklarını söyledi.

Tekirdağ'da 14 Haziran'da düzenlenecek mitingle de yine çiftçinin sesi olacaklarını ifade eden Adem, şunları kaydetti:

"Çiftçi ne yazık ki ektiğinin karşılığını alamamakta. TMO bu yıl Ukrayna'dan, Rusya'dan 7 milyon ton buğday ithal etti. 5 milyon tonu silolar almayınca toprak altına konuldu. Toplamda 12 milyon ton buğday ithal etti. Bugün ne kadar satıldığı belli değil. Satış ve alım fiyatı birbirine çok yakın. Ne kadar ürün satıldı, depolarda ne kadar yer var belli değil. Yarın arpasını, buğdayını biçen çiftçi TMO önünde kuyruk oluşturacak, randevu alamayacak. Buğdayını TMO'ya satamayacak. Yeri yok alamıyor. Halkımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Cuma günü bütün çiftçilerimizi buğday mitingine bekliyoruz. Çok kalabalık, tarihi bir miting olacak."