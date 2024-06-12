Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        "58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" yarın başlayacak

        Tekirdağ'da 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" yarın başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" yarın başlayacak.

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festivalin ilk gününde, Naip Mahallesi'nde "En İyi Kiraz Yarışması" yapılacak. Kortej yürüyüşün ardından festival ateşi yakılacak.

        Macar Prensi Ferenc Rakoczi adına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" ile çeşitli spor aktivitelerinin gerçekleştirileceği festivalde, şarkıcılar Eypio, Oğuzhan Koç, Hande Yener ve Şevval Sam konser verecek.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi misafir edeceklerini söyledi.

        Festivalin kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Nallar, "Cüzi bütçelerle güzel bir festival gerçekleştireceğiz. Yerel esnafımızın stantlarının olduğu bir festival olacak. Macar misafirlerimizi ağırlayacağız. Onlar için anlamlı etkinlikler olacak. Gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin eğlenceli vakit geçireceği bir festival gerçekleşecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den Tekirdağ'da düzenlenecek "buğday mitin...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den Tekirdağ'da düzenlenecek "buğday mitin...
        Minik satranççı Kumsal İşlek, bir yıl önce başladığı branşta Avrupa ikincis...
        Minik satranççı Kumsal İşlek, bir yıl önce başladığı branşta Avrupa ikincis...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da yaralı tilki yavrusu tedavi edildi
        Tekirdağ'da yaralı tilki yavrusu tedavi edildi
        27 daireli inşaat için 'uygunluk' raporu verilen beton 'kullanılamaz' çıktı...
        27 daireli inşaat için 'uygunluk' raporu verilen beton 'kullanılamaz' çıktı...
        Tekirdağ'da üretilen kablolar 80 ülkeye ihraç ediliyor
        Tekirdağ'da üretilen kablolar 80 ülkeye ihraç ediliyor