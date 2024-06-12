Tekirdağ lavanta turizminde atağa geçti

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin lavanta turizminde sembol kentleri geçtiğini öne sürdü.

Hacıoğlu, AA muhabirine kentteki lavanta tarlalarının insanlar için yeni bir ziyaret rotası haline geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ denizi, ormanları, Ganos Dağı, renkli tarlalarıyla doğal bir stüdyo. Bu renkli tarlalar içerisinde en çok dikkat çeken lavanta tarlaları" dedi.

Kent genelinde 1500 dekarlık alanda lavanta üretimi yapıldığını aktaran Hacıoğlu, çiftçinin yağının yanı sıra lavantanın oluşturduğu turizminden de yararlandığını belirtti.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın agroturizm kapsamında hazırlanan lavanta tarlaları sayesinde önemli bir turizm destinasyonu yaratmayı başardığına işaret ederek, "Türkiye'de 'lavanta' deyince akla gelen iller Burdur ve Isparta'ydı ama artık lavanta denince akla gelen ilk il Tekirdağ. İstanbul'a yakın olmanın avantajı da var. Kentteki lavanta güzelliği devam ettikçe misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu. Lavanta üreticisi Burçin Yarapsan, kentteki lavanta tarlalarının son yıllarda önemli ölçüde dikkat çektiğini söyledi.