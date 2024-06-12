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        Tekirdağ lavanta turizminde atağa geçti

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin lavanta turizminde sembol kentleri geçtiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:01
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        Tekirdağ lavanta turizminde atağa geçti
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        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin lavanta turizminde sembol kentleri geçtiğini öne sürdü.

        Hacıoğlu, AA muhabirine kentteki lavanta tarlalarının insanlar için yeni bir ziyaret rotası haline geldiğini söyledi.

        Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ denizi, ormanları, Ganos Dağı, renkli tarlalarıyla doğal bir stüdyo. Bu renkli tarlalar içerisinde en çok dikkat çeken lavanta tarlaları" dedi.

        Kent genelinde 1500 dekarlık alanda lavanta üretimi yapıldığını aktaran Hacıoğlu, çiftçinin yağının yanı sıra lavantanın oluşturduğu turizminden de yararlandığını belirtti.

        Hacıoğlu, Tekirdağ'ın agroturizm kapsamında hazırlanan lavanta tarlaları sayesinde önemli bir turizm destinasyonu yaratmayı başardığına işaret ederek, "Türkiye'de 'lavanta' deyince akla gelen iller Burdur ve Isparta'ydı ama artık lavanta denince akla gelen ilk il Tekirdağ. İstanbul'a yakın olmanın avantajı da var. Kentteki lavanta güzelliği devam ettikçe misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Lavanta üreticisi Burçin Yarapsan, kentteki lavanta tarlalarının son yıllarda önemli ölçüde dikkat çektiğini söyledi.

        - Mor turizm

        Tekirdağ'da doğa ile iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yerleri haline gelen lavanta tarlaları, kentin turizme katkı sağlıyor.

        Kent merkezi ve ilçelerde bulunan 30 lavanta tarlası haziran ayı başından temmuz ayı ortasına kadar vatandaşları ağırlıyor.

        Ziyaretçiler lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

        Sezon boyunca çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan mor renkli tarlalarda tabiatla iç içe zaman geçiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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