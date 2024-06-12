Tekirdağ'da okul müdüründen Gazze'ye destek

Bazı öğrenciler de törende Filistin bayrağı açtı.

Okulu birincilik le bitiren Afşin Yalçın da Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm altında olan çocukların eğitim ve öğretimden mahrum kaldığını ifade etti.

Akçay'ın, Filistin'e destek amaçlı yaptığı hareket, aileler ve öğrencilerden alkış aldı.

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