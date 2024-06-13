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        Tekirdağ'da aranması olan 2 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6 yıl 8 ay ve 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:16
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        Tekirdağ'da aranması olan 2 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6 yıl 8 ay ve 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan çalışma sonucu 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan K.İ. ve 4 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan E.G. ilçede yakalanarak gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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