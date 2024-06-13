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        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:50
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        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde M.A, H.Y, S.A. ve Ö.A. ile B.O. Y.O. ve M.T. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.A, H.Y, S.A. ve Ö.A. bıçakla yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu B.O. Y.O. ve M.T. Çınarlı Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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