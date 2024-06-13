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        Tekirdağ'da evlerinde kurdukları düzenekle uyuşturucu imal eden 5 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da evlerinde kurdukları düzenekle uyuşturucu imal eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:08
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        Tekirdağ'da evlerinde kurdukları düzenekle uyuşturucu imal eden 5 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da evlerinde kurdukları düzenekle uyuşturucu imal eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde evlerde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 560 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme çadırı, ısıtma sistemi, aydınlatma sistemi, 2 fan, hava motoru ve 4 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z. ile M.S. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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