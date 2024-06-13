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        Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:48
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        Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, bayram tatili için memleketine gitmek için araç kiralayan S.D, 34 DBA 125 plakalı otomobille yola çıktı.

        Bir süre ilerleyen S.D'nin kullandığı araç, Yeni Mezarlık Köprüsü mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.

        S.D'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü.

        Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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