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        Tekirdağ'da 20 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dekar buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:53
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        Tekirdağ'da 20 dekar buğday ekili alan yandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dekar buğday ekili alan yandı.

        Sağlık Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

        Yangına müdahale eden mahalle sakinleri daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 20 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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