Tekirdağ'da 20 dekar buğday ekili alan yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dekar buğday ekili alan yandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dekar buğday ekili alan yandı.
Sağlık Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Yangına müdahale eden mahalle sakinleri daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 20 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.
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