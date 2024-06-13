Tekirdağ'da çıkan sopalı ve bıçaklı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, tarafların birbirlerini darp ettiği anlar yer aldı.

Ellerinde bıçak olan ve sopa da kullanılan kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İlçenin Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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