Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede otomobil sürücüsü T.A'nın öldüğünü tespit etti. T.A'nın cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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