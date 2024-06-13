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        Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:17
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        Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        T.A'nın kullandığı 34 HKD 726 plakalı otomobil, Kayı Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 39 NL 023 plakalı tırla çarpıştı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı incelemede otomobil sürücüsü T.A'nın öldüğünü tespit etti. T.A'nın cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Tekirdağ-Muratlı kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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