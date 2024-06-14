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        Uyuşturucu tacirlerinin zulaları hassas burunlu "Kayıt" ve "Ulak"ın desteğiyle bulunuyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan ve uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen dedektör köpekler "Kayıt" ve "Ulak" hassas burnuyla operasyonlarda jandarmanın en önemli yardımcıları oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:17
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        Uyuşturucu tacirlerinin zulaları hassas burunlu "Kayıt" ve "Ulak"ın desteğiyle bulunuyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan ve uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen dedektör köpekler "Kayıt" ve "Ulak" hassas burnuyla operasyonlarda jandarmanın en önemli yardımcıları oluyor.

        Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen labrador cinsi "Kayıt" 2017 yılında, Alman çoban köpeği "Ulak" ise 2020 yılında Tekirdağ'da göreve başladı.

        "Hassas burunlar" görev yerleri Tekirdağ olsa da uzmanlık alanlarına ilişkin ihtiyaç duyulması halinde çeşitli illerde de görev yapıyor.

        Uyuşturucu tacirlerinin denediği "zula" yöntemlerini keskin koku alma yeteneğiyle boşa çıkaran "Kayıt" ve "Ulak", yüklü miktarda esrar, bonzai, Hint keneviri, eroin, uyuşturucu hap ve kokainin ele geçirilmesine katkı sağlıyor.

        Araba, ev, depo veya herhangi bir yere uyuşturucu zulalandığını tespit eden "Kayıt" ve "Ulak" sorumlu eğitmenine uyuşturucu maddenin bulunduğu yere patilerini vurarak işaret veriyor.

        "Kayıt" bugüne kadar 430 operasyonda başarı gösterdi. "Ulak" ise 343 operasyonda başarılı oldu.

        "Kayıt" ve "Ulak" Tekirdağ'da göreve başladıkları günden bu yana katıldıkları operasyonlarda 50 kilogram reçine esrar, 27 kilo 401 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram esrar, 2 kilo 611 gram eroin, 17 bin 549 sentetik ecza hap, 13 bin 297 kök kenevir, 605 gram kokain ve 3 bin 267 uyuşturucu hap ele geçirilmesini sağladı.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde dedektör köpeklerin yanı sıra iz takip, mayın arama ve bomba arama köpekleri de yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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