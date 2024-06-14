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        Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

        Tekirdağ Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:30
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        Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
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        Tekirdağ Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle ormanlara girişlerin bugünden itibaren 15 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

        Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması, anız, bağ, bahçe tarla temizliği nedeniyle ağaç, dal artığı ve her türlü bitki örtüsü yakılmasının yasaklandığı belirtildi.

        Çam ormanlarının bulunduğu yangına hassas bölgelerde devriyelerin gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada ayrıca tedbirlere uymadığı tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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