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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'da sağanak etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:01
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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        Tekirdağ'da sağanak etkisini gösterdi.

        Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

        Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek "buğday mitingi" öncesinde alanda bekleyen vatandaşlar da sağanağa hazırlıksız yakalandı.

        Vatandaşlar, miting alanı çevresindeki işyerlerinin tenteleri ile alanda kurulan çadırların altına girerek sağanaktan korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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