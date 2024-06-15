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        Şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç Tekirdağ'da konser verdi

        Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:17 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:17
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        Şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç Tekirdağ'da konser verdi
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        Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte Eypio ve Koç konser verdi.

        Programda ilk olarak Eypio sahne aldı. Daha sonra sanatçı Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, herkesin mutlu olduğu, doyasıya eğlendiği bir festival düzenlediklerini söyledi.

        Konserin sonunda Nallar, Eypio ve Koç'a kiraz ile çiçek verdi.

        Festival, 16 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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