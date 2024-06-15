Şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç Tekirdağ'da konser verdi

Konserin sonunda Nallar, Eypio ve Koç'a kiraz ile çiçek verdi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, herkesin mutlu olduğu, doyasıya eğlendiği bir festival düzenlediklerini söyledi.

Programda ilk olarak Eypio sahne aldı. Daha sonra sanatçı Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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