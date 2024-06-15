Tekirdağ'da "Macar İzleri" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da 2024'ün Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında hazırlanan proje kapsamında çekilen 35 fotoğrafın yer aldığı "Macar İzleri" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Fotoğraf Derneğince, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla hazırlanan ve 5 ay süren "Tekirdağ'daki Macar İzleri" fotoğraf projesi tamamlandı.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi fotoğrafçıların çektiği eserlerin yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında kentte bugüne kadar 5 farklı etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar çeşitli etkinlikler yapacaklarını ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyeleri kentte Macar eserlerini fotoğraflayarak çok güzel çalışma yaptı. Birbirinden anlamlı fotoğraflar ortaya çıktı. Bu güzel serginin açılmasında emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de bu yılın tarihe Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak geçeceğini aktardı.