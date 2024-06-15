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        Tekirdağ'da "Macar İzleri" fotoğraf sergisi açıldı

        Tekirdağ'da 2024'ün Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında hazırlanan proje kapsamında çekilen 35 fotoğrafın yer aldığı "Macar İzleri" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:18
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        Tekirdağ'da "Macar İzleri" fotoğraf sergisi açıldı
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        Tekirdağ'da 2024'ün Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında hazırlanan proje kapsamında çekilen 35 fotoğrafın yer aldığı "Macar İzleri" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Fotoğraf Derneğince, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla hazırlanan ve 5 ay süren "Tekirdağ'daki Macar İzleri" fotoğraf projesi tamamlandı.

        Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi fotoğrafçıların çektiği eserlerin yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında kentte bugüne kadar 5 farklı etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Yıl sonuna kadar çeşitli etkinlikler yapacaklarını ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyeleri kentte Macar eserlerini fotoğraflayarak çok güzel çalışma yaptı. Birbirinden anlamlı fotoğraflar ortaya çıktı. Bu güzel serginin açılmasında emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

        Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de bu yılın tarihe Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak geçeceğini aktardı.

        Tekirdağ'da özenle korunan çok sayıda Macar eseri olduğunu belirten Pinter, "Macarlar her zaman değerlerine sahip çıktıkları için Tekirdağ'a minnet duyar. Türk fotoğraf sanatçılarının çektiği bu fotoğraflarla bu eserler artık kaybolmayacak, geleceğe miras olarak kalacak." diye konuştu.

        Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu ise proje kapsamındaki bütün Macar eserlerini fotoğrafladıklarını dile getiri.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi bir hafta açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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