Tekirdağ'da otomobilin çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi yaşamını yitirdi.
Doğukan K. idaresindeki 59 AFM 142 plakalı otomobil Silahtarağa Mahallesi'nde yol kenarındaki otları temizlemek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları Şube Şefliğinde çalışan Reşit Turmaz'a (67) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Turmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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