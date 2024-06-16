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        Tekirdağ'da şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" konser verdi

        Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:05 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:05
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        Tekirdağ'da şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" konser verdi
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        Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" sahne aldı.

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Yener ve müzik grubu "KÖFN", sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

        Programda ilk olarak müzik grubu "KÖFN" sahne aldı. Daha sonra sanatçı Yener, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü gününde müthiş bir kalabalığın alanda olduğunu, unutulmaz bir festivalle insanların eğlenceye doyduğunu söyledi.

        Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara sepette kiraz ile çiçek takdim etti.

        Festival, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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