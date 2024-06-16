Tekirdağ'da şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" konser verdi

Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara sepette kiraz ile çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü gününde müthiş bir kalabalığın alanda olduğunu, unutulmaz bir festivalle insanların eğlenceye doyduğunu söyledi.

Programda ilk olarak müzik grubu "KÖFN" sahne aldı. Daha sonra sanatçı Yener, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.